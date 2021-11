Carabinieri: perquisizioni e controlli nel territorio della Provincia di Caltanissetta

I Carabinieri della Compagnia di Mussomeli (CL) hanno effettuato nel corso dello scorso fine settimana un servizio coordinato di controllo del territorio.

Nel corso dell’attività, eseguita mediante controlli lungo le principali arterie stradali e presso i luoghi di aggregazione giovanile, veniva segnalato, ai sensi dell’art. 75 d.p.r. 309/90 un 48enne residente a Villalba (CL), poiché trovato in possesso di gr 0,6 di hashish, e:

• elevate nr. 8 contravvenzioni al c.d.s. con nr. 3 sequestri amministrativi di veicoli e contestuali ritiri documenti di circolazione;

• eseguite nr. 5 perquisizioni personali e veicolari e 2 perquisizioni domiciliari;

• controllati 33 veicoli ed identificate 73 persone.

Nell’ambito del servizio, a Mussomeli, i Carabinieri della locale Stazione hanno:

– arrestato in esecuzione all’ordine di carcerazione emesso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, J.S. 25enne del luogo, che dovrà espiare la pena di 2 anni e 3 mesi di reclusione per essersi reso responsabile del reato di incendio di una intera palazzina sita in via Ricciardi di Mussomeli il 20 gennaio 2019;

– notificato a S.D., 44enne di Mussomeli, il decreto di sorveglianza speciale di p.s. con divieto di soggiorno nel comune di Mussomeli, per la durata di 1 anno, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Caltanissetta. L’uomo a gennaio 2020 era stato posto agli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie.