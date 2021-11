Caltanissetta, raccolta di beneficienza dell’associazione Iside: “Abbiamo dato un seconda possibilità ai giocattoli”

Donare un giocattolo per garantirgli una nuova vita e nuovi sorrisi. Un intento che ha portato avanti l’associazione di promozione sociale ISIDE che, dal mese di settembre 2021, ha sensibilizzato la cittadinanza per realizzare una raccolta di giocattoli.

L’intenzione era poter fare rivivere alle nuove generazioni la tradizione tipica della ricorrenza dei morti e, allo stesso tempo, poter donare un sorriso ai bambini con minori opportunità di acquisto di giocattoli.

Grazie alla generosità dei benefattori sono stati raccolti giocattoli usati di vario tipo, articoli nuovi per neonati e articoli per la scuola quali zaini, cancelleria, quaderni e libri per bambini.

Un ricco assortimento accumulato anche grazie alla collaborazione di associazioni che si sono fatte promotrici dell’iniziativa. Tra queste l’associazione Iside ha voluto ricordare la Società Dante Alighieri di Caltanissetta e l’Avo di Enna.

Il ricavato è stato consegnato all’associazione Sant’Agata di Caltanissetta, realtà che da anni si occupa dei bisogni di quei bambini che vivono in condizione di estrema fragilità.

Le restrizioni legate al contenimento della pandemia e il maltempo hanno fatto protendere per una consegna dei doni in forma privata piuttosto che la grande festa che era stata inizialmente programmata. Quel che conta, per l’associazione Iside, del resto è la consapevolezza che i giocattoli e i beni di prima necessità per il benessere fisico e psicologico dei bambini siano arrivati ai loro destinatari.

“Per noi era importante, oltre alla donazione, contribuire a portare avanti la tradizione legata alla commemorazione dei defunti e di come i nostri cari, ormai scomparsi, continuino a prendersi cura di noi – ha concluso l’associazione ISIDE -. Ringraziamo l’associazione Sant’Agata per la disponibilità e l’aver accettato con molto piacere questa idea, la società Dante Alighieri, l’Avo di Enna e tutti i cittadini che hanno deciso di dare una seconda possibilità ai giocattoli dei propri bambini”.