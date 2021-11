Bompensiere, in pensione Mariano Galante. Gli auguri del sindaco

BOMPENSIERE – Il signore Mariano Galante ha voluto condividere, questa mattina, con l’amministrazione comunale e i colleghi, un momento di ritrovo per il meritato pensionamento.

“Mariano – ha detto il sindaco Virciglio – è stato un dipendente modello: mai problematico, sempre pronto a trovare soluzioni, rispettoso e gentile, com’è anche conosciuto, fuori dall’orario di lavoro, dai nostri compaesani. Un operaio come Mariano mancherà all’amministrazione e alla comunità. Purtroppo stiamo affrontando, e affronteremo, uno “spopolamento di dipendenza” che a noi amministratori impone la ricerca di nuove, e non semplici, soluzioni. Buona pensione Mariano, te la sei meritata tutta!”