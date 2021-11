A Caltanissetta si dimette la consigliera comunale del M5S Valeria Visconti: “Venuta meno la fiducia nei confronti del movimento”.

CALTANISSETTA. La consigliera comunale del M5S Valeria Visconti s’è dimessa dal gruppo del Movimento 5 Stelle. In una nota, la consigliera comunale ha sottolineato: “Dopo aver dedicato tanti anni al movimento 5 Stelle sposando i suoi principi, valori e regole, oggi sento che siano venuti meno, non soltanto a livello locale ma anche nazionale. Ho riscontrato e manifestato fin dall’inizio la mancanza di metodo, progettualità e comunicazione tra i consiglieri e tutti gli altri componenti del gruppo pentastellato.

Ringrazio comunque la dirigenza, gli attivisti e i cittadini che hanno fatto affidamento su di me, ma venuta meno la fiducia nei confronti del movimento, decido di aderire al gruppo misto e continuare in qualità di consigliera comunale ad accogliere le molteplici istanze per il bene della collettività nissena che meritano tanta dedizione e attenzione al di là della collocazione politica”.