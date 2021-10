Vaccini, Musumeci: “In Sicilia 79,23% ha già almeno prima dose”

“Sul piano delle vaccinazioni abbiamo recuperato terreno dopo il panico dei 5 decessi nello spazio di un mese che ha creato una certa psicosi e ha accentuato la condizione di diffidenza che pur regnava in Sicilia come altrove in Italia I nostri dati di oggi ci dicono che il 79,23% dei residenti in Siciliasono vaccinati con almeno una dose. Le somministrazioni totali sono state oltre 6,5 milioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenuto su RaiUno a ‘Oggi e’ un altro giorno