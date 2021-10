Tragedia a Brescia, uccisa ragazza: a sparare per sbaglio è stato fratellino

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il colpo di fucile nella tragedia che ha portato alla morte di una 15enne ieri a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia, è partito per mano del figlio 13enne di Roberto Balzetti e non per mano del padre. Il ragazzo avrebbe fatto partire il colpo per sbaglio, mostrando alla sorella l’arma.

L’ex assessore comunale ora è indagato per omicidio colposo in relazione a profili di negligenza per omessa custodia e utilizzo improprio dell’arma. Il ragazzo di 13 anni, invece, non è imputabile