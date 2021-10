Sicilia, incidente mortale sulla Ss118: fidanzatini 17enni perdono la vita

Sono due diciassettenni le vittime dell’ incidente stradale che si e’ verificato lungo la strada statale 118, la “Corleonese-Agrigentina”, fra Agrigento e Raffadali, in territorio di Joppolo Giancaxio.

Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni tre giorni fa, e Martina Alaimo, entrambi residenti a Raffadali, erano in sella a una Aprilia 125, che, per cause non chiare, ha invaso la carreggiata opposta ed e’ andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento.

Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, i carabinieri della stazione di Raffadali, coordinati dal comando compagnia della citta’ dei Templi.