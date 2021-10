Sicilia, Armao: “Scende l’8×1000 per i sacerdoti, serve aiutare chi sostiene le comunità”

La Chiesa Cattolica sta vivendo un momento estremamente critico per quanto riguarda il sostentamento dei sacerdoti.

Secondo i dati forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) sono 33.000 i sacerdoti in forza nelle 1260 diocesi italiane, con remunerazioni che vanno dai 904€ al mese per un prete appena ordinato sino ad un massimale di 1.405€ al mese per un Vescovo vicino alla pensione.

Il 69% circa di questo fabbisogno viene coperto con i fondi 8xmille ma si stima che quest’anno, con la stessa percentuale di firme del 2020, il fondo 8xmille destinato alla Chiesa Cattolica registrerà un calo del 27% pesando sul sostenimento dei sacerdoti e sulle spese di servizio alle comunità.

Sempre per effetto della grave crisi economica, conseguente alla pandemia, anche sul fronte delle offerte si sta osservando un crollo e si stima che le liberalità possano riuscire, quest’anno, a coprire soltanto l’1,6% del fabbisogno.

“La flessione del gettito conseguente alla pandemia – precisa il Vicepresidente ed Assessore all’Economia della Regione siciliana, Gaetano Armao – determina un severo abbassamento del livello dei fondi 8xmille e delle offerte destinati alla Chiesa Cattolica con effetti sul sostentamento dei sacerdoti e delle spese di carità, pastorale e di culto. I sacerdoti ed i religiosi svolgono un ruolo cruciale nella società ed è urgente, non soltanto l’incoraggiamento dell’8xmille e delle donazioni, ma anche una seria riflessione da parte dello Stato su come poter garantire il sostentamento di chi, a sua volta, aiuta spiritualmente e materialmente le nostre comunità.”