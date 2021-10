Mussomeli, cinquant’anni di vita consacrata di Suor Amalia Lentini. Messa di ringraziamento

MUSSOMELI – Festa nella Famiglia delle suore Mercedarie di Via Vanelle a Mussomeli per la ricorrenza dei cinquant’anni di vita religiosa di suor Amalia Lentini, vissuti in diverse sedi dell’ordine religioso a cui la suora appartiene, quali, Palermo, Caltanissetta e soprattutto a Mussomeli dove tuttora risiede. Ad onorare della loro presenza la festeggiata sono state le consorelle, i familiari con la sorella Vita ed il cognato Felice, tanti parrocchiani “santariisi” e tanti estimatori della religiosa. La messa di ringraziamento nella parrocchia di Sant’Enrico ha registrato anche il rinnovo della professione religiosa di Suor Amalia, fatta dinanzi al parroco, per il traguardo dei suoi cinquant’anni vissuti all’ombra della Famiglia delle Mercedarie, dove fin dall’adolescenza era stata accolta, assieme alle altre due sorelle in tenera età, essendo rimaste orfane di madre. Da sottolineare che la vocazione alla vita religiosa di suor Amalia è maturata all’età di 21 anni. Presenti alla celebrazione eucaristica il parroco di Sant’Enrico Padre Francesco Mancuso che ha presieduto la liturgia, ed i parroci Padre Salvatore Falzone, parroco del Carmelo e Padre Calogero Salvatore Mantione, recentemente trasferito a Serradifalco che hanno partecipato alla concelebrazione. Presente anche il diacono don Pierenzo Costanzo. Hanno assistito alla cerimonia la Madre Provinciale Suor Yolanda Sanchez, arrivata direttamente da Roma per la felice circostanza, la locale superiora della Casa religiosa mussomelese Suor Rosaria con le altre suore mercedarie. Da dire che nel corso della liturgia suor Amalia Lentini ha pregato anche per l’aumento delle vocazioni mercedarie e, dopo la benedizione finale del parroco ai presenti, ha preso la parola la Madre Provinciale per porgere il sentito ringraziamento alla festeggiata per la dedizione e l’amore che ha caratterizzato la sua attività di insegnante presso i vari istituti in cui ha lavorato, crescendo amorevolmente generazioni di bambini, con l’auspicio che in tutte le famiglie “vi sia il clima del focolare cristiano che Gesù stesso ha sperimentato con Maria e Giuseppe, in modo tale che sia la famiglia che la scuola educhino all’unisono i bambini verso l’amore verso Gesù”. Al termine l’immancabile foto di gruppo di suor Amalia con i sacerdoti presenti, le consorelle, familiari , alcuni dei bambini della scuola paritaria Sant’Enrico insieme ai genitori e alle insegnanti, e anche con i tanti parrocchiani che da molto tempo conoscono e stimano suor Amalia. Il successivo momento conviviale ha colorato l’evento in un clima di gioia e di commozione e, soprattutto, in un clima di umana solidarietà.