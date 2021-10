Festa dei Nonni, il 2 ottobre si celebrano gli “angeli custodi” della famiglia

Tradizione cattolica e laica tornano a unirsi il 2 ottobre quando, con la Legge n. 159 del 31 luglio 2005, viene istituita la Festa dei Nonni in occasione della commemorazione degli Angeli Custodi.

In Italia, infatti, la figura dei nonni è fondamentale e assume un po’ il ruolo di “protettore” e “custode” della famiglia supportando con la loro presenza o i loro consigli basati sull’esperienza.

La Festa dei Nonni è diffusa in diverse parti del mondo ma con differenti date. In Canada, ad esempio, si celebra il 25 ottobre mentre negli USA la prima domenica di settembre. In Francia e in Polonia, invece, le istituzioni hanno optato per due diverse ricorrenze dedicate alla figura della nonna e del nonno.