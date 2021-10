Elezioni San Cataldo, Raimondi: “Al ballottaggio non sosterrò alcun candidato”

La “realtà” politica dell’ex sindaco di San Cataldo Francesco Raimondi al ballottaggio per l’elezione del Sindaco non sostiene nessuno dei due candidati.

L’ex sindaco dott. Francesco Raimondi, che ha dichiarato di sostenere il movimento “Le Spighe” e che successivamente ha presentato alla città di San Cataldo una proposta amministrativa unitaria insieme al dott. Giuseppe Scarantino, per dovere di chiarezza, comunica che al ballottaggio non sostiene nessuno dei due candidati a sindaco, anche perché non è stato richiesto nessun sostegno.

Comunicazione che, nella prima mattinata di venerdì (15/10/21), è stata già fatta al candidato Sindaco Avv. Gioacchino Comparato. Il dott. Scarantino negli incontri ufficiali avuti con i due candidati a sindaco ha premesso di rappresentare il suo movimento politico “Le Spighe” e di non avere titolo a rappresentare l’altra “realtà” politica del dott. Raimondi che non ha mai partecipato agli incontri perché non è stato invitato dai due candidati a sindaco.