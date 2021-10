Caltanissetta, telenovelas “Antenna”. PD: “Politica sostenga Comitato”

CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Ancora una volta un bene altamente simbolico per la nostra città è messo a rischio dall’irresponsabilità di chi lo dovrebbe proteggere e valorizzare.

Il disinteresse mostrato da Rai Way nei confronti dell’Antenna, un sito di grande interesse e dal significativo potenziale, lascia sbigottiti e dimostra ancora una volta la scarsa lungimiranza dell’azienda.

A fronte di ciò, va sicuramente apprezzato il senso di responsabilità del Comitato Parco Antenna Sant’Anna, che continua a battersi per proteggere quel sito e per restituirlo alla città come luogo di ricerca, di socialità e di lavoro.

Il lavoro del Comitato dimostra che i cittadini di Caltanissetta non vogliono rinunciare al loro futuro, vogliono partecipare alla vita pubblica e vogliono costruire insieme nuove occasioni di sviluppo.

La politica e le amministrazioni del territorio hanno il dovere di sostenere questo impegno, dimostrando lo stesso coraggio messo in campo dai cittadini.

Non va dimenticato che il Comune ed il Libero Consorzio sono partner del progetto che prevede l’istituzione presso il sito dell’Antenna di un Polo Scientifico Tecnologico Multimediale, se ritengono di non poter sostenere autonomamente i costi di manutenzione dell’Antenna si attivino ugualmente per sostenere il lavoro del Comitato Parco Antenna, valutando ogni strada percorribile in un confronto aperto e trasparente.

La città si aspetta questo.

Carlo Vagginellli

Segretario Circolo PD Guido Faletra