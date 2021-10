Caltanissetta, “L’Anima Bianca” del Nisseno Fabio Martorana conquista i social

L’attore, regista, imprenditore, originario del Nisseno, Fabio Martorana da sempre appassionato di musica scrive la colonna sonora del suo nuovo film “Oltre le nostre vite” che lo vede attore protagonista, regista e produttore con la sua casa di produzione “Essence”.

Il film uscirà sulle maggiori piattaforme nel tardo autunno di quest’anno mentre è possibile ascoltare il singolo su Spotify, Instagram, Facebook, YouTube e altri canali musicali.

L’inedito svetta ai primi posti nella top emergenti, sia per i singoli che per i video, della classifica Indie (che posiziona i brani per indice di gradimento ed è generata mediante accurata analisi dei portali che si occupano delle uscite dei singoli, del volume dello streaming e numero di emittenti che trasmettono i brani) e ha già superato su YouTube le 200mila visualizzazioni. Inoltre, scala le “vette” su Spotify nella categoria “popolari” superando le 20mila visualizzazioni mensili e in altre classifiche italiane.

“Anima bianca’ dipinge l’amore con colori in alcuni tratti delicati in altri forti e intensi, meravigliosi e unici. Eleganza, sensualità, evanescenza; riecheggia la voce di atmosfere quasi magiche che ricordano un’epoca lontana. Questo il racconto di “Anima bianca” dove non si canta solo l’amore ma si racconta una storia, intensa e appassionante. Una storia d’amore coinvolgente e a tratti malinconica e tormentata come quella dei protagonisti del lungometraggio del poliedrico artista, Fabio Martorana.

La musica e il testo nascono in una sera d’autunno, un turbinio di emozioni provate dall’autore diventano suoni e parole che arrivano dritte al cuore.

“Tu … anima bianca … ti cercai per farti mia … mi dicesti, ti cerco anch’io… ti incontrai nell’oscurità… mi innamorai per l’eternità … tu … voli al mio fianco”. Queste le parole che il compositore ha scritto per definire l’amore senza confini, dove lo spazio e il tempo sono una pura illusione e dove solo il vero amore può accompagnare due anime per l’eternità.

“Non mi aspettavo una risposta così ampia – afferma Fabio Martorana – sono sorpreso quanto felice. E’ il mio primo singolo, l’ho ‘pubblicato’ sui canali social ed è successo tutto naturalmente. In ‘Anima bianca’ non volevo solo cantare l’amore ma raccontare una storia, sia quella dei protagonisti del mio film che quella di ognuno di noi. Quando trovi l’amore vero questo non ha spazio né confini”.

L’ingegnere artista è già al lavoro per il suo secondo singolo.