Caltanissetta. L’amministrazione comunale consegna riconoscimenti agli studenti dell’Istituto Alberghiero “Di Rocco”.

CALTANISSETTA. La sinergia tra scuola, amministrazione comunale ed associazioni operanti nel territorio elevata ad eccellenza. È quanto s’è registrato presso l’aula magna dell’Istituto scolastico superiore “Sen. Angelo Di Rocco” dove l’amministrazione comunale di Caltanissetta ha consegnato agli studenti dell’Istituto professionale Alberghiero gli attestati di partecipazione per il servizio svolto il 13 e 14 dicembre 2019 in collaborazione con il Comune di Caltanissetta in occasione dell’incontro nazionale dei Sindaci sul tema “Patrimoni culturali immateriali italiani: una proposta e una prospettiva di sviluppo culturale e territoriale integrata”.

All’evento, oltre alla dirigente scolastica, prof. Giuseppina Terranova, all’assessore alla cultura Marcella Natale e al prof. Michelangelo Terrazzino, erano presenti Ottavio Miraglia (presidente onorario dell’associazione Fic), Antonio Amico (presidente dell’Associazione panificatori, pasticceri e cuochi di Caltanissetta), Massimo Savoia (maestro cuoco), Michele Tedesco (maestro del Lavoro), Lillo De Fraia (pasticcere e maestro del lavoro) e Michele Pace (maestro panificatore e vice presidente dell’Associazione panificatori, pasticceri e cuochi di Caltanissetta).

La dirigente scolastica, prof. Giuseppina Terranova, intervenendo, ha sottolineato: <L’attenzione delle istituzioni e delle associazioni del territorio verso la nostra realtà scolastica non può che farci piacere e ne siamo onorati; si tratta di riconoscimenti non solo all’impegno dei nostri ragazzi, ma anche alla passione che ci mettiamo, come scuola, a fare le cose; alla base di tutto c’è il lavoro, e noi, attraverso percorsi formativi di qualità, aiutiamo questi ragazzi a trovare una loro collocazione adeguata nel mondo del lavoro>.

L’assessore Marcella Natale ha ribadito: <Questi giovani sono un simbolo ed un esempio importante per la nostra società perché si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro con tutta la loro passione e voglia di fare bene; questo è uno stimolo fondamentale per tutti>.

A consegnare gli attestati agli studenti sono stati la dirigente scolastica Giuseppina Terranova e l’assessore comunale Marcella Natale. Questi, infine, gli alunni, tutti rigorosamente in divisa d’indirizzo professionale, a cui sono stati consegnati i riconoscimenti: Dennis Spataro, Alberto, Miraglia, Pietro Tuttolomondo, Martina Gallina, Maria Pia Laudico, Angela Giovanna, Martina Campa, Gabriele Lo Iacono, Elide Lazzaro, Antonio Cipolla, Manuel Cortese, Francesco Cappuzzo, Aurora Alaimo, Adriana Bartolini, Georgie Di Franco, Valentina Scribani, Danyel Bello, Lorenza Cannarozzo, Giorgia La Iacona, Martina Ventimiglia, Selene Zappia.