Agrigento, ferita e impigliata nella plastica: colonnello dei Carabinieri salva tartaruga

Incredibile salvataggio di una tartaruga Caretta Caretta nell’acque dell’Agrigentino. L’esemplare, di circa 30 chili e dell’età stimata di 40 anni che aveva ingoiato un grosso amo da pesca e aveva una lenza impigliata nella pinna e collegata a un voluminoso sacco pieno di acqua e sabbia che le impediva di nuotare trascinandola a fondo, è stata soccorsa al largo della spiaggia di Bovo marina.

Ad accorgersi di lei è stato il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dei carabinieri di AGRIGENTO, che libero dal servizio sulla spiaggia della riserva naturale orientata di Torre Salsa non ha esitato a tuffarsi tra le onde del mare agitato per portarla in salvo. Successivamente è intervenuta una coppia di turisti stranieri che, notata la scena, ha aiutato l’ufficiale a tirare fuori dall’acqua la tartaruga.

L’animale era gravemente ferito con un amo conficcato in bocca e la pinna anteriore sinistra semitranciata da una lenza da pesca che l’avvolgeva. Dopo essere stata liberata è stata trasportata sulla spiaggia dove ha ricevuto i primi soccorsi. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della stazione dei carabinieri di Montallegro e personale del Wwf gestore della Riserva, che ha preso in consegna l’animale per consegnarlo al Centro recupero tartarughe.

L’esemplare è stato sottoposto a un primo intervento chirurgico e trasportato a Lampedusa da Daniela Freggi per un successivo intervento che avverrà nei prossimi giorni. “La tartaruga è stata fortunata perché è stata avvistata da un carabiniere, il comandante provinciale di AGRIGENTO, il colonnello Vittorio Stingo, che si trovava in spiaggia fuori dal servizio. Buona fortuna piccola e grazie colonnello Stingo”, dice Claudio Lombardo dell’associazione Mareamico. (Foto by fb Mareamico delegazione Agrigento)