Proposta di legge sulla riforma del catasto. Ascom Sicilia sollecita politici e direttori delle agenzie territoriali ad intervenire.

CALTANISSETTA. Il Presidente regionale Francesco Trainito ed il delegato di Caltanissetta Giovanni Guarino della nuova associazione ASCOM SICILIA, chiedono ai rappresentanti politici nazionali e locali, ed ai direttori delle competenti agenzie territoriali (provinciali e regionali) di intervenire presso il Governo Nazionale in occasione della predisposizione della proposta di legge di riforma del catasto italiano.

“Il patrimonio immobiliare delle aree interne ed in generale delle numerosissime cittadine con minore vocazione turistica è in assoluto decadimento – si legge in una nota – Basta girovagare per le città e non solo nel centro cittadino per rendersi conto di quanti immobili siano in vendita o in locazione e la quantità, cresciuta in modo esponenziale durante il periodo pandemico, continua a crescere giorno dopo giorno. Il valore delle locazioni, data la scarsità delle richieste, si abbassa sempre più, e crescono le difficoltà nel pagamento delle pigioni. La situazione è in drammatico peggioramento”.

“Il momento è opportuno -prosegue la nota – per scelte coraggiose. Abbattere consistentemente il valore degli estimi catastali ed in generale il valore della tassazione nazionale e locale sugli immobili oltre ad adeguarsi al modificato quadro economico può rappresentare, insieme ad adeguati servizi tecnologici, uno dei fattori chiave per il rilancio di questi territori”.

“Mentre si solleva da parte della ASCOM SICILIA una richiesta a gran voce alle forze politiche ed alle competenti agenzie interessate – conclude la nota – sin da ora la nostra associazione si mette a disposizione per contribuire con idee innovative alla fase legislativa di revisione del catasto in atto”.