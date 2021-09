Promozione. Rimonta dell’Atletico Nissa 2-2 nel finale con Alù e Vaccaro. Con il Real Aci finisce 2-2.

Rimonta Atletico Nissa all’esordio con il Real Aci e 2-2 finale all’esordio in campionato di Promozione (girone C). Sotto di due gol, la squadra di Giovanni Italia è riuscita a rimontare negli ultimi 6 minuti di gioco prima con un rigore battuto da Alù e poi con un gol all’88’ di Vaccaro. La partita era stata in salita per la squadra del presidente Sergio Iacona sotto di un gol dopo 35 minuti ad opera di Mongelli.

Nella ripresa ancora Mongelli aveva timbrato la rete del raddoppio e sembrava che ormai la partita fosse girata dalla parte degli ospiti acesi. Ma così non è stato perché l’Atletico Nissa nel finale ha piazzato l’uno – due che gli ha permesso di rimettere in piedi un match sul quale, francamente, a quel punti in cpochi avrebbero scommesso.

Alla fine buon punto per l’Atletico Nissa che ha trovato un pari insperato contro una gran bella squadra. Alla fine tutti a festeggiare con capitan Davide La Paglia (nella foto) un risultato certamente favorevole dei nisseni per come s’era messa la partita.

Questo il tabellino del match:

Atletico Nissa: Chimenti, Testaquatra, Grillo (66′ Steeven), Firingeli (59′ Di Salvo), Pulci, Sanè (28′ Cordaro), Di Gloria (46′ Sammartino), Ferraro (59′ Di Marco), Alù, Vaccaro, Cimino. In panchina: Volo, Vitale, Maritato, Zuppardo. All. Giovanni Italia.

Real Aci: Colonna (69′ Bellocchi), De Carlo (81′ Faro), Pennisi, Campanella, Spartà, Bozzanga (78′ Mauro), Dav. Cavallaro, Zagami, Mongelli, Marino, Leonardi (78′ Garozzo). In panchina: Dan. Cavallaro, Di Blasi, Centamore, Patanè. All. Marcello Manca.

Arbitro: Valerio Gambacurta di Enna

Reti: 35’, 54′ Mongelli, 84′ Alù (rig.), 88′ Vaccaro