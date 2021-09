Mussomeli, macchine d’epoca all’11.ma edizione. Un successo

MUSSOMELI – Appuntamento annuale rispettato quello del raduno di macchine d’epoca del 2001, dopo la sosta dello scorso anno per il sopraggiungere della pandemia, che purtroppo ancora continua e continua a creare ogni problema di sorta, nonostante le restizioni governative in atto. Un appuntamento organizzato dal “Club veicoli d’epoca “TRE TORRI” di cui sono referenti Gero Bellanca, Enzo Favata e Vittorio Catania che hanno avuto un bel da fare per il coordinamento dell’evento con raduno in Piazza Umberto con una piacevole e mite giornata settembrina. Oltre 70 il numero dei veicoli partecipanti, in vetrina e all’attenzione dei tanti appassionati curiosi presenti. Un bel da fare anche per l’assessore Seby Lo Conte che, svestendosi del suo ruolo assessoriale, si è attivamente adoperato in prima persona ad indirizzare il posizionamento e la sistemazione dei veicoli d’epoca. La Piazza Umberto pullulava di macchine i cui i colori creavano un’atmosfera gioiosa e incuriosivano i presenti, sparsi qua e là a godersi lo scenario. L’evento era iniziato alle 9:00 con l’afflusso di veicoli storici in piazza Umberto che si è protratto fino alle 11:00 raggiungendo, come già detto, oltre una settantina di veicoli ai cui equipaggi è stata offerta una colazione presso il bar kaleidos. Successivamente intorno alle 11:30, precedute dalla macchina dei vigili urbani, che ha fatto da apripista, si sono incolonnate tutte le vetture partecipanti. Chiudeva la carovana una safety car dello staff “Tre Torri”, Il giro dei veicoli, reso festoso dai clacson , ha seguito il seguente tragitto: via scalea, via Caltanissetta, via Dalmazia, via Palermo, viale Peppe Sorce, piazza Umberto via scalea direzione santuario Maria dei Miracoli e a seguire piazza Santa Maria per permettere una ricompattazione del gruppo. Una breve pausa e poi la partenza in direzione dell’Azienda Agricola “Le Aromatiche di Girafi”, dove, appena giunti, hanno ricevuto una calorosa accoglienza da Gero Bonfante e dalla consorte Rubina con un gradito rinfresco. L’occasione è stata anche propizia per l’acquisto dei rinomati prodotti de “L aromatiche di Girafi” , ovunque apprezzati. E’ seguito il momento del pranzo presso “La Fenice”, dove ci sono stati i saluti dei rappresentanti dei club organizzatori e la consegna a tutti i partecipanti di un ricordino della manifestazione consistente in un sottopentola con disegni di frutta siciliana e teste di Moro che hanno concluso la manifestazione. Ringraziamenti ed apprezzamenti sono arrivati da tutti i partecipanti e dall’amministrazione comunale nelle persone del sindaco Catania e dell’assessore Lo Conte, che hanno visitato il raduno di piazza Umberto, E così l’undicesimo raduno dei veicoli d’epoca, organizzato nel 2021, dal Club “Tre Torri” di Mussomeli con Gero Bellanca,Enzo Favata e Vittorio Catania,. ha scritto una pagina di storia locale, come promozione del proprio territorio.