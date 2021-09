Messina, Sindaco De Luca canta per finanziare la casa del musicista

Il Sindaco di Messina canta per finanziare la casa del musicista Dal 15 ottobre al 19 dicembre il tour di “Cateno e i Peter Pan” Palermo, 22 set. (askanews) – Un tour di concerti, da ottobre a dicembre, per far conoscere e raccogliere fondi per la realizzazione della “Casa del musicista”, un luogo immaginato come la casa della musica, un punto di riferimento in Sicilia per il settore e quindi per permettere ai giovani talenti emergenti di confrontarsi, crescere e usufruire di servizi gratuiti finalizzati alla creazione, incisione ed al lancio di nuove opere musicali.

Si chiama “A modo mio”. Protagonista centrale del tour è la band “Cateno e i Peter Pan”, il gruppo musicale che conta come voce solista Cateno De Luca, il sindaco di Messina, che presenteranno l’album appena pubblicato “Stati d’animo”. Oltre alla band guidata da De Luca, il tour sarà anche la vetrina per nuovi talenti della musica siciliana, selezionati in due audizioni che si sono svolte il 21 ed il 22 settembre, da due mostri sacri della musica italiana come Grazia Di Michele e Red Ronnie. Il tour “A Modo mio”, promosso dall’associazione La Casa del Musicista con la partecipazione di Cateno De Luca, comincia il prossimo 15 ottobre da Ragusa, per concludersi, il prossimo 19 dicembre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.