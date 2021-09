Coppa Italia Eccellenza. La Nissa non sfonda, l’Enna mantiene lo 0-0 e nel finale rischia di sbancare il “Tomaselli”.

Pari per la Nissa di Angelo Bognanni 0-0 con l’Enna di Seby Catania nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Eccellenza giocato oggi pomeriggio al “Tomaselli”. Comincia meglio la Nissa con Retucci due volte vicino alla marcatura, ma l’attaccante non ha la mira giusta. Al 35′ espulsione di Santonocito ed Enna in dieci.

Tuttavia, la formazione ospite ha avuto una buona reazione giocando meglio in inferiorità numerica e riuscendo a contenere le folate di una Nissa che s’è espressa a tratti. Nella ripresa, infatti, Nissa ancora pericolosa con Retucci e Prestia, ma Enna in grado, nel finale, di insidiare la porta di Keba con una gran conclusione di Kabangu che il portiere biancoscudato ha sventato miracolosamente in angolo.

Alla fine una Nissa che pareggia 0-0 senza riuscire a sfruttare la superiorità numerica contro un Enna che ha dimostrato solidità e affidabilità. Tutto pertanto è rinviato al prossimo 15 settembre quando la Nissa sarà di scena al “Gaeta” di Enna dove potrà qualificarsi o con la vittoria oppure con un pari con gol.