Sulla strada statale 122 ‘Agrigentina’ il traffico e’ provvisoriamente bloccato al km 43,200 nel comune di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, per consentire la rimozione di alberi pericolanti adiacenti la sede stradale.

ul posto e’ impegnato il personale Anas per gestione della viabilita’ e per ripristinare appena possibile la transitabilita’ in sicurezza.