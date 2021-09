Caltanissetta, Orgoglio Nisseno si complimenta con Gabriella Gallo per il libro sul pasticciere Lillo Defraia

Orgoglio Nisseno si complimenta con la poetessa e scrittrice Gabriella Gallo per avere, col suo amore viscerale per la Città di Caltanissetta e per le sue tradizioni e la sua storia, dato merito al maestro pasticciere Lillo Defraia scrivendo un libro sulla sua biografia ” Il dono di un talento – Lillo Defraia”. L’aspetto che in questa sede abbiamo il piacere di sottolineare è l’emozionante momento della presentazione del libro al Teatro Regina Margherita ( i meriti vanno anche al Comitato di quartiere Santa Croce per l’aspetto organizzativo dell’evento) dove i pilastri dell’imprenditoria dolciaria siciliana: Condorelli, Fiasconaro e Daidone, hanno riconosciuto a Defraia il ruolo di “ponte” tra la pasticceria orientale e quella occidentale della Sicilia, spesso tra loro non comunicanti.

In quella occasione, il maestro Defraia ha annunciato la volontà di realizzare, con gli altri pasticcieri siciliani presenti e, soprattutto, con Condorelli, una scuola di alta specializzazione pasticcera che abbia sede a Catania e anche a Caltanissetta. Questa idea si sposerebbe perfettamente con un’idea di sviluppo per la nostra Città. In mezzo ad un deserto di idee e di iniziative, l’Amministrazione dovrebbe cogliere al volo un’idea così brillante e, nel contempo, così concreta, per dare quell’apporto necessario perchè ciò si realizzi, magari nel centro storico della Città.