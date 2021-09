Caltanissetta, “Letture di Legalità”. Martedì 28 Piernicola Silvis presenta “La Pioggia”

Martedì 28 Settembre alle ore 17:30 nell’atrio della biblioteca comunale “Luciano Scarabelli” si svolgerà un nuovo appuntamento con le “Letture di Legalità”.

All’incontro, moderato dalla giornalista Anita Donisi, sarà presentato il libro “La Pioggia” di Piernicola Silvis.

Interverranno l’autore e il Questore Emanuele Ricifari.

Piernicola Silvis è primo dirigente della Polizia di Stato. La sua competenza sul campo, l’osservazione diretta di chi si trova in situazione di disagio o che commette atti illeciti lo ha spinto a seguire la sua passione per la scrittura che, nel 2006, si è concretizzata con la sua opera d’esordio “Un assassino qualunque”.

Da allora non si è più fermato e in questi ultimi mesi è tornato in libreria con il nuovo romanzo “La pioggia”.

Scorrendo le pagine il lettore resterà appassionato dal fitto intreccio di un piano criminale – denominato appunto “La pioggia” – che gli inquirenti cercano di srotolare per seguire una catena di spaccio di eroina. L’ambientazione parte dalla Capitale, città nella quale è stata venduta la dose letale che ha fatto avviare le indagini e, da quella che poteva sembrare in principio un’involontaria overdose di due giovani, Cinzia ed Harry, si estende in una rete che si allarga in tutto il Paese.

Pagina dopo pagina si incontreranno chili di eroina, milioni di dollari e altrettanti barili di petrolio, un piano ideato dal vertice del cartello Jonico, controllato dalla ’Ndrangheta, che verrà ostacolato dalla determinazione di una madre.

Un romanzo che conquista chi lo legge lasciando interessanti spunti di riflessione.