Caltanissetta. Il 29 settembre concerto al Teatro Margherita dell’oboista Ramon Ortega Quero.

CALTANISSETTA. E’ in programma domani 29 Settembre il concerto dell’oboista Ramón Ortega Quero. L’evento si svolgerà al Teatro Margherita alle ore 19:30 nell’ambito della prima edizione di “Pietrarossa Bellini Music Festival”. Questo il programma:

W. A. Mozart, Sonata in B flat major K378

R. Schumann, 3 Romances Op. 94

Louis Klemcke, Linda Fantasy

“Sono molto felice di essere stato invitato al “Pietrarossa Bellini Music Festival “ qui a Caltanissetta dove terrò una masterclass e un recital. È la prima volta che mi esibisco in Italia e insegno in Sicilia e sono molto impressionato nel vedere quanti altri concerti e masterclass ci sono stati e ci saranno in questa 1° Edizione del Pietrarossa Bellini Music Festival. Aspetto con ansia i prossimi giorni.” Ramón Ortega Quero

Il due volte vincitore del premio ECHO, Ramón Ortega Quero nato a Granada Spagna nel 1988, è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei musicisti più straordinari della sua generazione. Ha ricevuto presto una solida formazione da Miguel Quirós al conservatorio della sua città natale. Nel 2003, è stato invitato da Daniel Barenboim ad unirsi alla East-West Divan Orchestra e subito dopo è stato presentato al Prof. Gregor Witt, con cui ha studiato per quattro anni. Ha vinto il primo premio al concorso musicale ARD tenutosi a Monaco nel settembre 2007 e nella stagione 2010/11 è stato nominato “Rising Star” dalla European Concert Hall Organisation. È anche vincitore di una borsa di studio del Borletti Buitoni Trust di Londra.

Ramón Ortega Quero è Oboista principale dell’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese dal 2008, sotto il suo direttore principale Mariss Jansons. Lavora anche con Riccardo Muti, Herbert Blomstedt, Sir Colin Davies, John Eliot Gardiner, Daniel Barenboim, Nikolaus Harnoncourt, Bernhard Haitink e Sir Simon Rattle.

Appare regolarmente come solista ospite con le maggiori orchestre internazionali tra cui la Konzerthausorchester Berlin, MDR Sinfonieorchester, NDR Radiophilharmonie Hanover, Sinfonieorchester Basel, Zurich Chamber Orchestra, Vienna Chamber Orchester, Munich Chamber Orchestra, Kammerakademie Potsdam, Sao Paulo Symphony, Prague Philharmonia, Nagoya Philharmonic Orchestra e Düsseldorfer Symphoniker. Nel mondo della musica da camera, Ramón si è esibito con Elena Bashkirova, Kit Armstrong, Mitsuko Uchida, Herbert Schuch e Sebastian Manz, tra gli altri in serie di concerti a Vienna, Salisburgo, Baden-Baden, Dusseldorf, Francoforte, Berlino, Hannover, Valencia, Colonia, Vancouver e ai festival internazionali di Gstaad, Gerusalemme, Heidelberger Frühling, Lucerne Festival, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern e Rheingau Musik Festival. Collabora inoltre regolarmente con musicisti rinomati come Janine Jansen, Guy Braunstein e Tabea Zimmermann.

Nel 2015 Ramón ha eseguito la prima mondiale del concerto per oboe Legacy, che il compositore Oscar Navarro gli ha dedicato. Ha fatto il suo debutto alla Carnegie Hall in recital nel 2016. Altri punti salienti recenti includono concerti con la Konzerthausorchester di Berlino diretta da Ivan Fischer, l’orchestra da camera scozzese diretta da Robin Ticciati e concerti con la Taiwan National Symphony Orchestra e la Hong Kong Sinfonietta. Nel 2018/19 è stato Artist in Residence presso l’Orquesta Ciudad de Granada.

Il CD di debutto di Ramon, Shadows for Solo Musica, uscito nell’ottobre 2010, è stato premiato con l’ECHO KLASSIK come “Newcomer of the Year”. Nell’ottobre 2012, ha vinto il suo secondo premio ECHO Klassik in collaborazione con Sebastian Manz, Marc Trenel, David Alonso Fernandez e Herbert Schuch per la “Registrazione di musica da camera dell’anno”. Nello stesso anno ha pubblicato The Romantic Oboist con la pianista Kateryna Titova per l’etichetta Genuin. Le sue uscite più recenti includono Variation 5 per Berlin Classics nel 2018 e un disco di Haydn & Stamitz per Pentatone nel 2020.

I punti salienti della stagione 2020/21 includono apparizioni come ospite con l’Orchestra Filarmonica Slovena, la Stadtorchester Friedrichshafen e l’Orchestra Sinfonica di Barcellona, così come recital a Toronto, Australia e Germania.