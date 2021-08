Vaccino Covid, D’Uva: un “TikTok” per sensibilizzare giovani

“Salgono ancora i casi Covid in Sicilia. Oggi sono stati registrati ben 1.739 i positivi, pari a un quarto dei casi nazionali. La Sicilia e’ in testa anche per numero di pazienti ricoverati e per posti occupati in terapia intensiva.

Un dato allarmante che ci deve far riflettere, soprattutto in proporzione alla quota di vaccinati. La nostra Regione, infatti, e’ tra le ultime in Italia per numero di dosi somministrate.

Tale situazione ci dimostra quanto sia importante accelerare la campagna vaccinale: il vaccino resta attualmente l’unica arma per proteggere la nostra salute e quella degli altri. Per questo motivo, oggi, in occasione della mia seconda dose di vaccino, ho voluto realizzare un video su Tiktok, per sensibilizzare i piu’ giovani alla vaccinazione.

Ognuno, in questo momento, e’ chiamato a fare la sua parte ed e’ da qui, proprio dal vaccino, che dobbiamo ripartire. Bastano solo pochi minuti per proteggerci dal virus. Io l’ho fatto, e tu?”. A dichiararlo e’ il Deputato Questore Francesco D’Uva.