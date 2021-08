Serradifalco. Nel primo semestre 2021 raccolta differenziata con una media percentuale al 74%.

SERRADIFALCO. Nel primo semestre 2021 la media percentuale di raccolta differenziata a Serradifalco è stata del 74%. Lo ha reso noto il sindaco Leonardo Burgio il quale ha evidenziato come ci sia stata una continuità nel mantenere verso l’alto la percentuale di differenziata in paese.

Il sindaco comunque ha invitato la cittadinanza a proseguire lungo questa strada in modo da accrescere questa pur considerevole percentuale. Nel frattempo, la nuova società ha reso noto che è possibile usufruire di servizi per il conferimento di farmaci scaduti, indumenti usati, pile esauste e oli vegetali, oltre che per il ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti e Raee (telefonando al numero verde 800086544).