San Cataldo. Valerio Ferrara: “Il mio impegno lavorare per far riconoscere territorio sancataldese quello della zona industriale”.

SAN CATALDO. Continua l’impegno del candidato a sindaco Valerio Ferrara, a prescindere dalla sua candidatura. Qualche giorno fa, Ferrara, infatti ha incontrato alcuni imprenditori della zona industriale di San Cataldo per meglio comprendere le problematiche che affliggono questa importante zona Sancataldese. “Stranamente, e purtroppo, questa zona fa territorio di Caltanissetta” – ha detto il candidato sindaco.

“In merito, è stato assunto un importante impegno. – Dopo essermi incontrato con alcuni imprenditori della zona industriale di San Cataldo mi sono preso l’impegno principale di lavorare per la permuta territoriale con il comune di Caltanissetta al fine di far riconoscere detta zona territorio Sancataldese. Le problematiche che affliggono questa zona e che causano un abbandono disarmante sono molteplici: la mancanza di illuminazione, le strade sporche, mancanza di controllo di velocità ed altre problematiche per l’appartenenza al comune di Caltanissetta dove pagano regolarmente le tasse ma non vengono fatti i servizi”.

Valerio Ferrara ha poi detto: “In merito mi impegno in prima persona, a prescindere dal risultato elettorale, a risolvere questo problema, cercando anche in qualche modo di far riemergere la zona industriale di San Cataldo da questo profondo buio. Questa può essere un’occasione per creare una forte sinergia con gli imprenditori locali che offrono lavoro a molteplici giovani e famiglie ed è giusto garantire i servizi e la manutenzione che il territorio merita” –

Ferrara ha riportato ulteriori problematiche segnalate dagli imprenditori della zona industriale Sancataldese come la difficoltà di raggiungimento dei fornitori per la mancanza di un svincolo che porta dritto in detta zona per il facimento della S.S. 626 Agrigento-Caltanissetta ancora in via di completamente e la forte penalizzazione causata dalla mancanza della segnaletica stradale.

In merito ha espresso la sua volontà nel trovare la soluzione anche a questi problemi perchè crede sia giusto “lavorare a testa alta per una dignità di una nuova e forte zona industriale Sancataldese”.