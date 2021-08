San Cataldo. Commissione straordinaria dispone divieto utilizzo petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale.

SAN CATALDO. Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio di San Cataldo. E’ quanto disposto dalla Commissione straordinaria del Comune. La Commissione ha fatto riferimento sia alla nota del Dipartimento Regionale Protezione Civile con cui ha diramato l’Avviso straordinario relativo al rischio di incendi ed ondate di calore, che la nota del Prefetto di Caltanissetta che pone particolare attenzione alle misure di prevenzione per il rischio incendi.

“E’ sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare eventi e cerimonie con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere; esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di costituire fonti di inneschi di incendi, oltre a causare particolare stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici , poiché il fragore di tali botti viene maggiormente percepito, in quanto a causa delle forti ondate di calore si tende a rimanere a casa con gli infissi aperti”.

Pertanto, la commissione straordinaria ha disposto per il tutto il mese di agosto il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari. La violazione della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni di importo compreso da €. 50,00 ad €. 500,00.