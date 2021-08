San Cataldo. Al Teatro d’essai La Condotta appuntamento il 5 agosto con lo spettacolo “Le mille bolle blu”.

SAN CATALDO. Appuntamento con la grande drammaturgia contemporanea nel Giardino del nespolo, lo spazio all’aperto del Teatro d’essai La Condotta in Corso Vittorio Emanuele 10 a San Cataldo: andrà in scena giovedì prossimo, 5 agosto, l‘atteso spettacolo “Le mille bolle blu” scritto da Salvatore Rizzo e interpretato magistralmente da Filippo Luna, che cura anche la regia. Lo spettacolo nel 2010 è valso a Filippo Luna il premio dell’Associazione nazionale critici teatrali per l’interpretazione e allo stesso Luna come attore e a Salvatore Rizzo come autore il premio Pino Caruso.

Tratto dall’omonimo racconto di Salvatore Rizzo, pubblicato in “Muore lentamente chi evita una passione – Diverse storie diverse” (Pietro Vittorietti Editore) sotto forma di monologo, Filippo Luna racconterà, ma soprattutto vivrà sulla sua pelle la storia di Nardino ed Emanuele, barbiere di borgata il primo, avvocato della buona borghesia il secondo. È la storia di un amore che nasce nella Palermo degli anni Sessanta e scorre clandestino lungo trent’anni, parallelo a una vita “ufficiale” di irreprensibili mariti e padri di famiglia. Alla morte di Emanuele segue la struggente e malinconica rievocazione di Nardino e, sull’eco di alcuni brani musicali che hanno segnato quei decenni, si vivificano l’amore, la passione, la gelosia, i timori di quel rapporto. Si grida persino la rabbia per un dolore al quale non è consentito urlare.

-“Le mille bolle blu” è una delle più longeve messe in scena nel panorama della drammaturgia nazionale – afferma Michele Celeste, attore e direttore artistico del Teatro La Condotta – dopo dodici anni di repliche in tutta Italia il testo è attualissimo e destinato ad aprire un dibattito tra il pubblico su una tematica per nulla scontata e banale. Il testo mantiene più che mai la freschezza e la drammaticità della prima rappresentazione, racchiude in se tutte le peculiarità di una grande scrittura drammaturgica e soprattutto ha mantenuto l’intensità drammatica di Filippo Luna, che qualora ce ne fosse ancora bisogno, dimostra in scena di essere un grande attore.-

Filippo Luna è anche un volto noto della cinematografia e della televisione: La trattativa, Sicilian Ghost story, Una storia senza nome sono solo alcuni titoli di lungometraggi; in TV nelle serie Il commissario Montalbano, Squadra antimafia, Maltese, La mossa del cavallo, Makari.

“Le mille bolle blu” è dunque l’imperdibile appuntamento di giovedì, in seno alla rassegna all’aperto del Giardino del nespolo, con inizio previsto alle ore 21:45, organizzato dal Teatro La Condotta e dalla Rete siciliana di drammaturgia contemporanea Latitudini.

L’ingresso nel giardino è previsto dalle ore 20,30 alle ore 21,15 con possibilità di usufruire del servizio bar. La partecipazione è riservata ai Soci del Circolo Teatro d’essai La Condotta, per tesserarsi occorre farne preventiva richiesta, il costo della tessera è incluso con il primo ingresso e dà diritto a partecipare a tutte le attività del circolo. Il contributo richiesto è di € 10,00. La prenotazione è obbligatoria Cell 338 1121631 (WhatsApp) online: www.teatrolacondotta.it (cliccare sul tasto “prenota ora” e compilare la scheda)