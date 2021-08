“Premio Nazionale di Poesia Himera VIII Edizione” 2° posto al poeta acquavivese Calogero Sorce

ACQUAVIVA PLATANI –Qualche settimana fa , si è svolta a Termini Imerese a Villa Roberta-Ristorante Moby Dick la Cerimonia di Premiazione dell’Ottava Edizione del“Premio Nazionale di Poesia Himera VIII Edizione”. Ancora una volta il poeta acquavivese Calogero Sorce, attualmente residente a Venaria Reale (TO), ma sempre desideroso di tornare alle sue radici, fa onore al Vallone classificandosi al II posto nella sezione poesia in vernacolo con una poesia dedicata ad Angelo Vassallo, vittima di mafia. Ha ritirato il premio il nipote Mario Sorce, residente ad Acquaviva Platani. Ha presentato la cerimonia Katiuska Falbo. Ha letto la lirica il professor Raimondo Pilato. La premiazione è stata contingentata per l’emergenza covid. Il premio è stato indetto dalla A Associazione Culturale Termini d’Arte la cui presidentessa è Rita Elia.