Nuova veste editoriale per il romanzo “Apocalisse di Giano” di Francesco Novara

VALLELUNGA PRATAMENO – Una nuova veste editoriale per il romanzo “Apocalisse di Giano” del vallelunghese Francesco Novara.

E’ già disponibile su Amazon nella sua seconda edizione rivista, corretta ed aggiornata “Apocalisse di Giano, rivelazioni del Dio arcaico degli inizi. Ed è riconoscibile subito – precisa l’autore – per la nuova copertina e per il titolo privo dell’articolo “La” apostrofato.

Da sottolineare che al taglio storico e fantasioso, in questa nuova edizione, si aggiunge anche quello artistico, grazie alle illustrazioni gentilmente offerte dall’artista abruzzese Giancarlo Bucci che impreziosisce il libro di disegni in bianco e nero su Giano Bifronte, a conclusione di ogni capitolo. Anche la copertina mostra una delle sue opere riproducente la testa di Giano di Vulci (parco archeologico del Viterbese). Le opere di Giancarlo Bucci sono state già esposte in una mostra su Giano Bifronte nel gennaio del 2020.

Supporto e collaborazione sono stati offerti all’autore, sin dalla prima edizione, dall’amico Antonio Savaia e per la prefazione che introduce il lettore in un viaggio inusuale.

Per info e costi fare ricerca su Amazon libro digitando anche solo le prime parole del titolo.

L’autore del libro, Francesco Novara, in qualità di giovane sacerdote siciliano, immagina di essere inviato per un periodo di tre anni a Roma dalla diocesi di Caltanissetta per conseguire una specializzazione, viene casualmente catturato dall’interessante figura del Dio Giano Bifronte facendone suo oggetto di studio particolare, appassionato ed improvvisato. Il Dio degli Inizi non tarda però a manifestarsi in sogno rivelandogli la sua natura e le sue funzioni che permettono al giovane di interagire con i suoi ricordi più cari in modo del tutto realistico e sconvolgente, così come si evince dal finale a sorpresa.