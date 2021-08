Gela. “La Musica colta”, esibizioni dalll’11 al 13 agosto

L’ensamble “Smile” nasce per risaltare e portare nelle sale da concerto la musica prodotta tra le due guerre, una sua speciale musica: briosa, comica, sentimentale e a volte tragica nei contenuti; un innocente contrappunto alla brutalità dei suoi eventi. Un repertorio, interamente dedicato alle canzoni prodotte tra le due guerre, che, scritte originariamente per i teatri di Broadway, per i musical londinesi e per i cabaret parigini, diventavano motivi cantati tanto dalle truppe al fronte quanto dai cittadini che all’epoca vissero i sentimenti amorosi contornati a volte da note malinconiche, altre volte da ritmi contrapposti e protesi verso un allegorico mondo dove la pace, anche quella interiore, possa attenuare l’ansia di una distruzione tanto funesta quanto inutile, banale e mossa da uno sciocco puerilismo.

Lo scopo dell’ensemble è quello di riesumare, sotto l’aspetto sonoro, ciò che il pubblico di allora ascoltava nei luoghi dove la musica veniva prodotta. Ciò in particolare riferimento agli strumenti prescelti all’epoca e in riferimento anche alla “maniera”, intesa come “prassi esecutiva”, non scritta nelle pagine musicali ma che palesemente si avverte da una lettura attenta delle partiture. Infatti l’ensemble “Smile” nasce, oltre tutto, anche con lo scopo di evitare conformismi esecutivi in nome di un’autentica perfomance, rispettosa dell’autenticità che lo stile esige e desunta dalle tipiche armonie e melodie del tempo.

Lo stesso potrà essere integrato con altri brani (il repertorio dell’ensemble è molto vasto) a seconda delle esigenze dei luoghi dove si programmeranno le esecuzioni, sulla base dell’humus culturale presente nel territorio. A tal proposito si pensa che i luoghi più idonei a questo tipo di repertorio potrebbero essere quelli dove attualmente i musicisti italiani sono apprezzati per la loro naturale e originale musicalità (l’oriente, per esempio, potrebbe essere una fonte di richiesta) oppure dove risiedono folte comunità italiane all’estero.

I Musicisti sono Orazio Costanzo (Clarinetto e sax contralto), Domenico Morselli (Contrabbasso), Francesco Falci (Pianoforte), Anna Salsetta (Voce) e Marcello Arrabito (Batteria).

Gli eventi inizieranno l’11, 12 e 13 agosto alle 21,15 alle MURA FEDERICIANE del PLESSO SANTA MARIA DI GESU’ DI GELA.