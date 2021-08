Covid, Piano Scuola. Figliuolo propone Ffp2 gratis agli studenti sui bus

Per ridurre al minimo il rischio contagi sui mezzi pubblici in vista della riapertura delle scuole, la struttura del commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo sta lavorando a un piano nazionale per distribuire gratis da settembre, dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico, mascherine Ffp2 agli studenti delle superiori che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi negli istituti.

La proposta era giunta dal sindaco di Firenze Dario Nardella: dal generale Figliolo è arrivato l’ok al progetto, da sviluppare però non solo in Toscana, ma da allargare a tutta Italia, come spiegano alcuni quotidiani, a partire dalle aree metropolitane più grandi e più abitate.