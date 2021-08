Caltanissetta. Legambiente chiede a Prefetto e Sindaco sospensione fuochi artificio per possibile rischio incendi.

CALTANISSETTA. Il presidente di Legambiente Caltanissetta, Ivo Cigna, ha inviato una lettera al prefetto dott.ssa Chiara Armenia e al sindaco arch. Roberto Gambino per chiedere la sospensione dei fuochi di artificio in questo periodo caratterizzato da rischio incendi.

Nella lettera si legge: “In questi giorni stiamo assistendo al proliferare (la sera ed anche ad ora di pranzo), in corrispondenza di ristoranti e sale trattenimento locali e in concomitanza di temperature sempre prossime ai 40°, di giochi pirotecnici.

Pertanto, “Considerate le temperature roventi, in particolar modo durante il corso della attuale settimana e forse anche della prossima, i disastri ambientali già avuti in termini di incendi e gli avvisi di pericolo emanati dalla Protezione Civile, con la presente chiediamo a Sua Eccellenza il Prefetto di Caltanissetta, Dott.ssa Chiara Armenia, e al Sindaco di Caltanissetta, Arch. Roberto Gambino, di emanare urgentemente misure cautelative e preventive (es. sospensione) per evitare possibili fenomeni di innesco di fuochi nelle aree boscate ed agricole vicine ai luoghi di realizzazione dei giochi in oggetto”.