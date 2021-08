Caltanissetta, carenza organico all’ASP. Sindacati chiedono l’assunzione di personale infermieristico e sanitario

Il Segretario Territoriale Giovanni Luca Vancheri della CISL FP AG CL EN e il Segretario Aziendale Antonino Michele Guagenti hanno diffuso una nota nella quale hanno chiesti “con estrema urgenza l’assunzione di personale infermieristico e non, al fine di affrontare l’emergenza in atto che vede la nostra Regione prima per contagi e prossima alla zona gialla”.

La richiesta è proseguita con il plauso per il “personale che giornalmente con spirito di abnegazione e responsabilità affronta tutte le situazioni che si presentano”.

Uno sforzo che però non è sufficiente per colmare tutte le carenze: “Attualmente – hanno proseguito i sindacalisti – il personale che opera nel Pronto Soccorso Infettivologico del P.O. S. Elia affronta quotidianamente un carico di lavoro enorme, in considerazione che lo stesso è sotto organico e diversi turni vengono effettuati con la sola presenza di un medico, un operatore socio sanitario e un infermiere.

Tutto ciò comporta un rischio per gli operatori che vengono continuamente sovraccaricati dalla sproporzionata mole di lavoro che in certi frangenti è difficilmente gestibile.

Consapevoli – hanno concluso – delle difficoltà del momento nel reperire nuove forze lavoro Chiediamo un ulteriore sforzo all’Amministrazione sempre attenta e sensibile alle criticità che si presentano”.