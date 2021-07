Tre arresti dei Carabinieri per la rapina alla Banca Sicana di Sommatino.

CALTANISSETTA. Ieri mattina i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Caltanissetta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal GIP di Caltanissetta con la quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere per un soggetto e agli arresti domiciliari per altri due per il reato di rapina aggravata in concorso.

In particolare ci si riferisce alla rapina a mano armata avvenuta il 16 marzo di quest’anno alle ore 14.30 ai danni della Banca Sicana, agenzia di Sommatino (CL), ad opera di due soggetti con volto travisato ed in possesso di una pistola che, dopo aver immobilizzato il funzionario all’interno degli uffici, costringevano un altro dipendente ad aprire la cassaforte, da dove asportavano la somma di circa 82.000,00 euro.