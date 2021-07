Sbarchi migranti. Musumeci: “Bruxelles non se ne occupi solo dopo ogni naufragio”.

” I numerosi sbarchi nelle ultime ore a Lampedusa impongono ancora una volta al governo nazionale nuovi e tempestivi accordi con i Paesi frontalieri, Tunisia in testa”. Lo ha affermato il presidente della Regione Nello Musumeci.

Il Governatore ha poi aggiunto: “È chiaro che non possono restare isolati sia i nostri sforzi, con i trasferimenti continui sulle navi quarantena (per garantire la salute anche di chi si trova nell’Isola) e sia l’incessante lavoro del nostro corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Servono interventi immediati!”.

Musumeci ha tuonato: “Chiediamo che di Lampedusa, porta d’Europa, Bruxelles non si occupi soltanto per l’esternazione, dopo ogni naufragio, di una solidarietà ipocrita, che dalle parole non approda mai ai fatti!”.