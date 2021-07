Rassegna stampa. Il Città di Caltanissetta fissa il ritiro per il 5 agosto

E’ un Città di Caltanissetta attivo e propositivo i propositivo in vista della prossima stagione in Promozione. La società ha fissato per il prossimo 5 agosto l’inizio del ritiro che aprirà ufficialmente la stagione 2021/2022, ma alcuni giocatori hanno già sostenuto il primo allenamento agli ordini del preparatore atletico Giovanni Scarantino.

Nel contempo, l’Asd Città di Caltanissetta ha organizzato un secondo “Open Day” in preparazione dei campionati regionali di calcio giovanile per le categorie juniores dal 2001 al 2003, Under 18 per nati 2004 e 2005. L’Open Day si è svolto nei campetti “Giarratano”, in via Pietro Leone. La società, tramite il ds Di Carlo e il dg Antonio Emma, ha intanto concluso l’accordo per un nuovo innesto. Si tratta del nisseno Tancredi Privitera, classe 2002, esterno offensivo, che la scorsa stagione ha vestito la maglia della Nissa.

Il ragazzo, per altro, è conosciuto dal nuovo tecnico Giovanni Italia con il quale è cresciuto in seno alla Cl Calcio. Il giocatore è stato ingaggiato due anni fa dalla Pro Favara in Eccellenza e poi dalla Nissa. E ora questa sua nuova avventura con il Città di Caltanissetta dove ritroverà quel Giovanni Italia che lo ha sempre stimato.

Altro nuovo acquisto, quello del difensore Giovanni Zuppardo. Nisseno, classe ’98, il ragazzo nelle ultime stagioni ha militato nelle fila della MasterPro di San Cataldo di cui è stato una delle colonne più apprezzate. In tema di riconferme, infine, la società del presidente Sergio Iacona ha annunciato in primo luogo quella di Michele Ventura, centrocampista classe ’92. Per lui una riconferma che ha il sapore della continuità, dal momento che Michele Ventura ha sempre abbracciato il progetto Città di Caltanissetta costituendone un fulcro inamovibile.

La riconferma di Michele Ventura arriva dopo quelle di Simone di Gloria, Matias Ferraro, Ernesto Sammartino, Davide Di Marco, Moustapha Sane, Matteo Messina, Calogero Cordaro, Luca Volo, Marco Ammendola e Salvatore Chimenti. Per quanto riguarda invece i nuovi acquisti, il Città di Caltanissetta, oltre a Privitera e Zuppardo, ha preso anche il giovane difensore Giovanni Toledo, l’esperto attaccante Totò Vaccaro, il talentuoso esterno offensivo Leandro Cimino e il difensore Gianfilippo Pulci.