Italia, Covid: centinaia in discoteca senza mascherina. Polizia chiude il locale

Un bar trasformato in discoteca, musica oltre l’orario consentito, centinaia di giovani assembrati, e nessun rispetto del distanziamento anti covid. Per tutte queste ragioni gli agenti del commissariato di polizia di Nardo’, hanno chiuso un noto locale della marina di Santa Caterina (Lecce).

Dopo la mezzanotte gli agenti hanno raggiunto, non senza difficolta’ a causa dell’elevato traffico che rendeva impraticabili le vie d’accesso al centro della localita’ balneare, il locale in questione verificando la presenza di un dj al lavoro in consolle davanti a centinaia di presenti. In pochi indossavano le mascherine, il titolare del locale inoltre non aveva rispettato il distanziamento nella collocazione dei tavolini.

Per lui e’ scattata la sanzione pecuniaria e la chiusura. Al vaglio la posizione del DJ sprovvisto, al momento del controllo, della licenza SIAE.