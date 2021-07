Inail, Nel 2020 sette contagi su 10 tra personale sanitario

Quasi il 70% dei contagi professionali da Covid-19 del 2020 ha interessato il personale sanitario e parasanitario. Tra gli altri settori che hanno registrato incrementi rispetto all’anno precedente spiccano l’amministrazione pubblica, e in particolare gli organismi preposti alla sanità come le Asl (+74,3%), l’agricoltura industriale (+48,6%) e alcune attività del manifatturiero che rientrano tra quelle essenziali e, di conseguenza, sono rimaste sempre attive, come le produzioni farmaceutiche (+5,1%). Lo rileva l’Inail.