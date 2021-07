Austria -Un uomo di 65 anni , mentre era intento a fare i suoi bisogni , è stato morso da un pitone reticolato albino di 1,6 metri sbucato dal water .

La creatura sembrerebbe essere scappata da un appartamento vicino, abitato da un collezionista di rettili (che in casa aveva 11 serpenti non velenosi). L’essere strisciante potrebbe essere strisciato attraverso gli scarichi per poi farsi strada alla prima apertura possibile.