Gela, Caltaqua: in settimana conferenze dei servizi per rete fognaria di contrada Manfria.

Saranno effettuate nella settimana in corso le conferenze dei servizi utili all’acquisizione dei pareri da parte degli Enti preposti, per gli interventi di realizzazione della rete fognaria – ID 60 – e realizzazione dell’impianto di sollevamento e relativo collettore presente sino al depuratore di Macchitella – ID 107.

I due interventi di importo complessivo pari a circa 5 milioni di euro, da realizzare con fondi pubblici nell’ambito del Piano degli investimenti proposto dal Gestore e approvato dall’Autorità d’Ambito a dicembre 2020, consentiranno di potere convogliare i reflui generati nella zona di Manfria verso l’impianto di depurazione Macchitella. Per quest’ultimo è in corso l’iter di approvazione da parte della struttura del Commissario Unico per la depurazione e riguarda esclusivamente il potenziamento dell’impianto, da 12 a 25 mila abitanti equivalenti, finalizzato a ricevere e depurare anche le acque reflue del quartiere di Manfria.

Il depuratore, infatti, non necessita di interventi di adeguamento essendo allo stato attuale perfettamente funzionante, in piena efficienza, nonché munito di ogni autorizzazione di legge e amministrativa.