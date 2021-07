Covid, per Ecdc in Italia torna l’arancione: 4 Regioni rischiano il cambio colore

Nella nuova mappa epidemiologica del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) sulla diffusione del Covid tornano in arancione 4 regioni italiane: Lazio, Veneto, Sardegna e Sicilia.

Restano in verde tutte le altre.

Nel resto d’Europa, invece, risultano in rosso tutta la penisola iberica (con la meta’ orientale della Spagna in rosso scuro) cosi’ come sono in rosso i Paesi Bassi e alcuni regioni della Grecia. Quasi tutta arancione la Francia, solo due regioni sono rimaste verdi.