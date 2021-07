Covid, in Libia 2.854 nuovi casi: dato più alto da marzo 2020

La Libia ha registrato un’impennata di nuovi casi di Covid-19 con 2.854 contagi confermati nelle ultime 24 ore. Si tratta del dato più alto registrato da marzo 2020. Lo riporta Al-Wasat news. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 8.

l numero di nuovi casi nel paese è aumentato di oltre sei volte dal 1 luglio, secondo i dati giornalieri del Centro nazionale per il controllo delle malattie. “Stiamo affrontando una situazione senza precedenti”, ha detto Tareq Gibrael, un medico del centro, “La curva in costante aumento dei nuovi casi mostra che ci stiamo preparando per una terza ondata, soprattutto ora che la variante delta si sta diffondendo nei Paesi vicini. Siamo in una posizione molto difficile”. Finora, la Libia ha registrato più di 200.000 casi totali e 3.232 decessi. Si ritiene che le cifre effettive siano molto più alte data la scarsità di test e le condizioni del sistema sanitario dopo quasi un decennio di guerra civile.