Covid. In Israele si sta sviluppando Oravax, primo vaccino somministrabile per via orale.

L’azienda farmaceutica Oramed, con sede in Israele, ha sviluppato un vaccino contro il Covid-19 che può essere somministrato per via orale. Se gli studi clinici dovessero avere successo, questo nuovo vaccino potrebbe rappresentare una piccola rivoluzione. Oravax è in attesa del via libera del Ministero della Salute israeliano per essere testato su 24 volontari. Se la risposta immunitaria di questi volontari dovesse essere soddisfacente, Oravax passerà alla fase 3 dei suoi studi clinici prima di essere eventualmente immesso sul mercato.

Oravax non è solo per le persone che hanno paura delle iniezioni. L’azienda, sul suo sito, ha affermato: «Un vaccino somministrato per via orale offre enormi benefici logistici, finanziari e ambientali per i miliardi di persone che hanno bisogno di riceverlo, specialmente in parti del mondo dove l’accesso all’assistenza sanitaria è limitato».

In effetti, un tale vaccino sarebbe più facile da conservare, trasportare e semplicemente somministrare perché elimina la necessità di mobilitare personale addestrato per eseguire le iniezioni.

“Il nostro vaccino è un candidato particolarmente forte contro l’evoluzione del virus COVID-19 grazie al suo esclusivo targeting di tre proteine ​​anziché di una. Con il Delta e altre varianti che rappresentano una sfida per gli amministratori sanitari di tutto il mondo, la tecnologia VLP di Oravax potrebbe rivelarsi ancora più importante nello sforzo di combattere il COVID”, ha affermato. Nadav Kidron , CEO di Oramed.