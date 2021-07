Campofranco. Dopo mesi “Covid free” c’è un nuovo caso di positività.

CAMPOFRANCO. “Dopo diversi mesi che il nostro paese era libero da casi di coronavirus, purtroppo è arrivata la notizia di un soggetto positivo al covid-19 con variante. Un giovane della nostra comunità è risultato positivo al test molecolare e adesso è in quarantena a casa e comunque sta bene e non avverte sintomi fisici di malessere”.

Così il sindaco Rino Pitanza a proposito di un nuovo caso di Covid, il primo dopo mesi in cui nel piccolo centro del Vallone, non se ne erano registrati altri. “Oltre al soggetto positivo – ha informato il sindaco – altri 5 nostri cittadini sono in isolamento obbligatorio o volontario in attesa di fare, a breve, i relativi test imposti dal protocollo medico”.

Il primo cittadino ha infine rilevato: “La situazione nella provincia di Caltanissetta è alquanto preoccupante con diversi paesi della zona sud che sono “rossi” e altri che vivono un periodo di attenzione per evitare di essere nuovamente in lockdown. L’appello è rivolto soprattutto alla popolazione giovanile, di rispettare le minime norme che ci vengono indicate ed essere rispettosi uno dell’altro in una sinergia collettiva che ci farà sicuramente evitare di cadere anche noi nelle restrizioni che abbiamo purtroppo imparato a nostre spese”.