Caltanissetta, Cefpas. Sanfilippo: “nuovo corso di laurea per una formazione qualificata e innovativa”

Oggi al Cefpas di Caltanissetta, presso la sala Giovanni Paolo II, Roberto Sanfilippo, Direttore del Centro, ha aperto il corso della “Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale 2020-2023”, autentico fiore all’occhiello per l’ente nisseno, insieme alla Formazione Manageriale in sanità.

La Scuola di Medicina Generale è stata affidata al CEFPAS con l’obiettivo di promuovere e coordinare tutte le attività di formazione in ambito sanitario, di realizzare un’organizzazione in grado di creare, acquisire e trasferire le conoscenze e competenze, nonché di rispondere alle esigenze di tutti gli attori che operano nel Sistema Sanitario Regionale e che interagiscono con esso.

I relatori che si sono succeduti nell’arco della giornata hanno rimarcato l’importanza della formazione e del ruolo della medicina generale e la funzione ancora più pregnante del medico del territorio nelle prestazioni assistenziali e sanitarie per il cittadino, dando ampio rilievo alla nuova mission del medico di medicina generale, che ne potenzia e rinforza il campo d’azione anche grazie all’implementazione digitale dei servizi sanitari.

“Oggi – conclude il Direttore Sanfilippo – assieme al partenariato con l’Ordine dei Medici, il CEFPAS può offrire ai giovani medici una formazione qualificata e innovativa per essere subito pronti a svolgere il ruolo sanitario di front-office sul territorio”..