ASD Città di Caltanissetta, riconfermato il difensore Moustapha Sane

CALTANISSETTA – Ferve l’attività in seno all’ Asd. Città di Caltanissetta che prepara con certosina attenzione la stagione 2021/22. Importante riconferma nella rosa della prima squadra: il difensore senegalese Moustapha Sane offrirà il suo prezioso contributo anche nel prossimo campionato di Promozione.

“Sono strafelice di questa riconferma – dichiara subito dopo il rinnovo Musta Sane – e soprattutto contento di poter dare una mano alla squadra anche dopo questo anno difficile sotto tanti punti di vista. Ringrazio i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me e spero di ripagarli con gli interessi ogni qualvolta sarò chiamato in causa. Chi mi conosce – conclude il granitico difensore – sa che in quello che faccio dò sempre il massimo. Questo da parte mia non mancherà mai, per me stesso e per coloro che ci seguono sperando di regalare loro grandi soddisfazioni.”