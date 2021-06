Vaccini: sondaggio, italiani salvano solo Draghi e Figliuolo

E’ “severo” il giudizio degli italiani sulla gestione del caso del vaccino AstraZeneca. Lo rileva un sondaggio di Euromedia Research pubblicato sul quotidiano La Stampa, secondo cui “sono tutti bocciati”. Chi ne paga il prezzo piu’ alto, secondo quanto riportato dalla sondaggista Alessandra Ghisleri, e’ il ministero della Salute guidato da Roberto Speranza (giudizio negativo 56,9%), a seguire il Cts – Comitato tecnico scientifico (giudizio negativo 52,7%) e per la prima volta le Regioni nel loro insieme, non tutte (giudizio negativo 46,8%).

L’unica promozione la ottiene il Commissario Francesco Paolo Figliuolo con un giudizio positivo del 50,9%. La fiducia nelle parole degli esperti rimane confermata (68,9%), anche se ognuno sceglie il suo virologo di riferimento (49%). Nonostante questo, per quella percentuale inferiore al 10% dei “no vax” convinti, la credibilita’ degli “esperti” raggiunge solo il 15%. Sul fonte del gradimento per il governo il premier Mario Draghi continua a rilevare un indice di fiducia che oscilla tra il 57% e il 60% e il suo governo tra il 47% e il 50%.

Giorgia Meloni, secondo Ghisleri, “viene indicata, al di la’ delle appartenenze politiche e delle scelte di voto, come “il politico piu’ lucido e sul pezzo, quello con in mente, almeno nel breve periodo, la sua strategia solida e chiara, condivisibile o meno”. Le intenzioni di voto la vedono infatti in crescita di mezzo punto soffiando sul collo della Lega di Salvini ad una distanza inferiore al punto percentuale (0,9%).

Il primo partito nelle intenzioni di voto rimane la Lega, con il 21,2%, segue Fratelli d’Italia, con il 20,3%, terzo il Pd, con il 19%, in crescita di un punto rispetto al precedente sondaggio. Il Movimento 5 stelle e’ al 16,2%. In tutto questo il gruppo che polarizza la maggiore attenzione resta ancora quello relativo all’astensione con il 32.8%.