Sommatino. Covid. Ecco le ultime novità sulla data della seconda dose di vaccino e “Open Day”.

SOMMATINO. E’ stata modificata la data della seconda dose e l’open day per la vaccinazione di comunità a Sommatino. Lo ha reso noto il sindaco Elisa Carbone. “Considerata l’importanza della campagna vaccinale e l’esigenza di raggiungere un numero sempre maggiore di cittadini – si legge in una nota – abbiamo richiesto e concordato con l’Asp la possibilità di ripetere la vaccinazione nel nostro Comune, sia per chi deve effettuare la seconda dose sia per chi ancora deve effettuare la prima vaccinazione. Tutto si svolgerà domenica 20 giugno, presso il Poliambulatorio di Sommatino in viale Aldo Moro, secondo le seguenti modalità.

PER COLORO CHE DEVONO EFFETTUARE LA PRIMA DOSE

Domenica 20 giugno 2021, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 effettuando la prenotazione sul portale informativo al seguente indirizzo https://prenotazioni.asp.cl.it/index.php?service=22

PER COLORO CHE DEVONO EFFETTUARE LA SECONDA DOSE ed hanno effettuato la prima dose con Pfizer e Moderna presso il poliambulatorio di Sommatino, lo scorso 12 maggio

Domenica 20 giugno 2021, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 presentandosi presso il Poliambulatorio. Il sindaco infine ha precisato che bisognerà prenotare sul portale Asp soltanto per ”Prima Dose Vaccino”.